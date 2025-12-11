Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 12:15

Транспорт

"Новости дня": новые электробусы вышли на маршруты в Москве

"Новости дня": новые электробусы вышли на маршруты в Москве

Камеры ЦОДД начали фиксировать машины, которые мешают проезду в Москве

В ЦОДД сообщили о локальных ограничениях движения в Москве 11 декабря

Временные ограничения сняты в аэропортах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 декабря

Стоимость поездок такси вырастет в Москве в предновогодние дни

В московских аэропортах введены временные ограничения

Камеры в Москве начали фиксировать остановку автомобилей там, где они мешают движению

Собянин: в ЦАО завершено 57 комплексных проектов улучшения дорожного движения

Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится в ночь на 13 декабря

Столичный общественный транспорт продолжает обновляться. Новые электробусы начали курсировать на маршрутах С 289 и № 443 на западе и юго-востоке Москвы, в том числе в районе станций метро "Кузьминки" и МЦД Сетунь.

Этот вид транспорта не производит вредных выбросов, отличается плавным и тихим ходом. В салоне для пассажиров предусмотрены розетки для зарядки устройств, информационные экраны и климат-контроль.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика