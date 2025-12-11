"Новости дня": новые электробусы вышли на маршруты в Москве

Столичный общественный транспорт продолжает обновляться. Новые электробусы начали курсировать на маршрутах С 289 и № 443 на западе и юго-востоке Москвы, в том числе в районе станций метро "Кузьминки" и МЦД Сетунь.

Этот вид транспорта не производит вредных выбросов, отличается плавным и тихим ходом. В салоне для пассажиров предусмотрены розетки для зарядки устройств, информационные экраны и климат-контроль.

Подробнее – в программе "Новости дня".