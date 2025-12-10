Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 19:29

Транспорт
Главная / Истории /

В Национальном автомобильном союзе оценили новые дорожные знаки

Обновленный ГОСТ: какие дорожные знаки появятся в 2026 году

Новые дорожные знаки появятся в России с 1 января 2026 года. Также изменятся правила их установки и внешний вид. Как это повлияет на безопасность движения, разбиралась Москва 24.

Новые стандарты

Фото: rst.gov.ru

Обновленный ГОСТ Р 52290-2024, который вносит изменения в правила установки и внешний вид дорожных знаков, вступит в силу в России с 1 января 2026 года. Нововведения утверждены приказом Росстандарта.

Одним из таковых станет знак 6.2.1 "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". Он будет размещаться перед "лежачими полицейскими", носить рекомендательный характер и поможет водителям правильно выбирать скорость для сохранения подвески автомобиля и комфорта пассажиров. Также для повышения безопасности на перекрестках вводится знак 6.16.1 "Стоп-линия", дублирующий горизонтальную разметку. Согласно правилам, если он и разметка противоречат друг другу, приоритет – за вертикальным указателем.

Еще одним нововведением станет знак 8.15.1 "Глухие пешеходы". Он будет устанавливаться вблизи учреждений и территорий, где часто находятся люди с нарушением слуха, предупреждая водителей о необходимости повышенного внимания.

Кроме того, рядом с символом "Заснеженное покрытие" будут использовать пиктограмму снежинки. Это позволит указывать сразу несколько актуальных погодных явлений на одном знаке. Стандарт также направлен на уменьшение визуальной нагрузки на водителей. В частности, некоторые знаки будут объединены: например, "Парковка" теперь может сразу показывать способ стоянки транспорта. Иногда ограничительные знаки будут содержать информацию о месяцах своего действия на одном щите.

Технические обновления включают также единый шрифт на всех указателях для лучшего восприятия и новые требования к качеству их установки. Крепление должно гарантировать сохранность от повреждений, перекосов и царапин, обеспечивая мгновенное и однозначное понимание информации водителями. Эти изменения призваны сделать дорожную навигацию более понятной и безопасной.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров предложил обязать детей носить светоотражатели, поскольку долгая зимняя темнота и полярная ночь в северных регионах требуют дополнительных мер защиты.

"Адаптация к знакам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Захаров Игорь

При этом появление новых указателей не влечет изменения штрафов. В Правилах дорожного движения уже установлены санкции за нарушения, пояснил в беседе с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Также эксперт обратил внимание на то, что совмещение нескольких указаний на одном знаке – неоднозначное решение: с одной стороны, обилие информации на одном поле может "замылить" взгляд водителя.

"С другой, когда на дороге слишком много отдельных знаков, это тоже дезориентирует. Если совмещенные обозначения логично подкрепляют друг друга и уточняют маневр, то в этом может быть смысл", – пояснил эксперт.

Также вице-президент НАС предупредил, что вертикальный знак "Стоп", как и любой новый элемент, сначала может вызвать путаницу, пока водители не привыкнут к обозначению.

Это неизбежный процесс – подобное происходило, например, с правилами проезда круговых перекрестков, которые менялись несколько раз, и до сих пор не все уверенно в них ориентируются. Дело здесь не только в знаниях, но и в психологии: опытные водители, действующие на автомате, могут по привычке совершить ошибочный маневр.
Ян Хайцеэр
вице-президент НАС

Эксперт также отметил, что многие водители не станут специально изучать изменения, если только не столкнутся с информацией в СМИ. Однако молодые, которые только готовятся к экзаменам, узнают о нововведениях быстрее. Так что в вопросе нововведения дорожных знаков нужно время для адаптации.

"В первое время возможна некоторая нерешительность на дороге, когда человек, увидев непонятный знак, замедлится, чтобы сообразить, как действовать. Однако резкого роста аварийности в связи с новшествами, скорее всего, не произойдет", – дополнил Хайцеэр.

Новые знаки, хоть и потребуют привыкания, в конечном итоге должны вписаться в дорожную систему, если их смысл интуитивно понятен, заключил он.

Автоюрист Сергей Радько в беседе с Москвой 24 согласился, что планируемые изменения не предполагают введения новых штрафов, как и дополнительных запрещающих знаков. По этой причине санкции останутся прежними, если законодатели не примут иных решений в оставшийся период.

Увеличение количества знаков расширяет перечень требований к водителям, но не влечет за собой автоматического роста штрафов. Например, новый вертикальный знак "Стоп" фактически является лишь уточняющим обозначением стоп-линии, а не отдельным запретом.
Сергей Радько
автоюрист

Вопрос о влиянии этих нововведений на безопасность остается открытым, считает эксперт. По его мнению, причина аварийности часто заключается не в недостатке дорожных знаков, а в поведении участников движения. А чрезмерное увеличение количества знаков может, наоборот, создать путаницу, заключил он.

Читайте также


транспортавтоистории

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика