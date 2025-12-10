В Национальном автомобильном союзе оценили новые дорожные знаки

Новые дорожные знаки появятся в России с 1 января 2026 года. Также изменятся правила их установки и внешний вид. Как это повлияет на безопасность движения, разбиралась Москва 24.

Новые стандарты

Обновленный ГОСТ Р 52290-2024, который вносит изменения в правила установки и внешний вид дорожных знаков, вступит в силу в России с 1 января 2026 года. Нововведения утверждены приказом Росстандарта.

Одним из таковых станет знак 6.2.1 "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". Он будет размещаться перед "лежачими полицейскими", носить рекомендательный характер и поможет водителям правильно выбирать скорость для сохранения подвески автомобиля и комфорта пассажиров. Также для повышения безопасности на перекрестках вводится знак 6.16.1 "Стоп-линия", дублирующий горизонтальную разметку. Согласно правилам, если он и разметка противоречат друг другу, приоритет – за вертикальным указателем.

Еще одним нововведением станет знак 8.15.1 "Глухие пешеходы". Он будет устанавливаться вблизи учреждений и территорий, где часто находятся люди с нарушением слуха, предупреждая водителей о необходимости повышенного внимания.

Кроме того, рядом с символом "Заснеженное покрытие" будут использовать пиктограмму снежинки. Это позволит указывать сразу несколько актуальных погодных явлений на одном знаке. Стандарт также направлен на уменьшение визуальной нагрузки на водителей. В частности, некоторые знаки будут объединены: например, "Парковка" теперь может сразу показывать способ стоянки транспорта. Иногда ограничительные знаки будут содержать информацию о месяцах своего действия на одном щите.

Технические обновления включают также единый шрифт на всех указателях для лучшего восприятия и новые требования к качеству их установки. Крепление должно гарантировать сохранность от повреждений, перекосов и царапин, обеспечивая мгновенное и однозначное понимание информации водителями. Эти изменения призваны сделать дорожную навигацию более понятной и безопасной.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров предложил обязать детей носить светоотражатели, поскольку долгая зимняя темнота и полярная ночь в северных регионах требуют дополнительных мер защиты.

"Адаптация к знакам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Захаров Игорь

При этом появление новых указателей не влечет изменения штрафов. В Правилах дорожного движения уже установлены санкции за нарушения, пояснил в беседе с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Также эксперт обратил внимание на то, что совмещение нескольких указаний на одном знаке – неоднозначное решение: с одной стороны, обилие информации на одном поле может "замылить" взгляд водителя.

"С другой, когда на дороге слишком много отдельных знаков, это тоже дезориентирует. Если совмещенные обозначения логично подкрепляют друг друга и уточняют маневр, то в этом может быть смысл", – пояснил эксперт.

Также вице-президент НАС предупредил, что вертикальный знак "Стоп", как и любой новый элемент, сначала может вызвать путаницу, пока водители не привыкнут к обозначению.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Это неизбежный процесс – подобное происходило, например, с правилами проезда круговых перекрестков, которые менялись несколько раз, и до сих пор не все уверенно в них ориентируются. Дело здесь не только в знаниях, но и в психологии: опытные водители, действующие на автомате, могут по привычке совершить ошибочный маневр.

Эксперт также отметил, что многие водители не станут специально изучать изменения, если только не столкнутся с информацией в СМИ. Однако молодые, которые только готовятся к экзаменам, узнают о нововведениях быстрее. Так что в вопросе нововведения дорожных знаков нужно время для адаптации.

"В первое время возможна некоторая нерешительность на дороге, когда человек, увидев непонятный знак, замедлится, чтобы сообразить, как действовать. Однако резкого роста аварийности в связи с новшествами, скорее всего, не произойдет", – дополнил Хайцеэр.

Новые знаки, хоть и потребуют привыкания, в конечном итоге должны вписаться в дорожную систему, если их смысл интуитивно понятен, заключил он.

Автоюрист Сергей Радько в беседе с Москвой 24 согласился, что планируемые изменения не предполагают введения новых штрафов, как и дополнительных запрещающих знаков. По этой причине санкции останутся прежними, если законодатели не примут иных решений в оставшийся период.





Сергей Радько автоюрист Увеличение количества знаков расширяет перечень требований к водителям, но не влечет за собой автоматического роста штрафов. Например, новый вертикальный знак "Стоп" фактически является лишь уточняющим обозначением стоп-линии, а не отдельным запретом.

Вопрос о влиянии этих нововведений на безопасность остается открытым, считает эксперт. По его мнению, причина аварийности часто заключается не в недостатке дорожных знаков, а в поведении участников движения. А чрезмерное увеличение количества знаков может, наоборот, создать путаницу, заключил он.