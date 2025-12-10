Новости регионов: в Приморье гололед спровоцировал массовое ДТП

В Приморье гололед спровоцировал массовое ДТП – на трассе между Находкой и Ливадией столкнулись около 10 машин. Дорогу пришлось полностью перекрыть. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Один человек погиб и еще один пострадал в крупном пожаре в Санкт-Петербурге. Там загорелось здание Правобережного рынка в Невском районе. Огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

В Свердловской области спасли лебедей, которые остались зимовать в местном пруду. Жители местного поселка обратились за помощью в областной департамент по охране животного мира. Для лебедей уже нашли теплый дом. Там они перезимуют, а весной их вернут обратно в родной водоем.

