10 декабря, 22:15

Происшествия

Новости регионов: в Приморье гололед спровоцировал массовое ДТП

"Московский патруль": модель Тартанова смогла рассказать, что ее избили

"Московский патруль": интернет-магазин автозапчастей не присылал оплаченный товар

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 декабря

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko экстрадировали в Россию из Дубая

Пешеход погиб в ДТП на востоке Москвы

Пострадавшего из-за ремонта соседей ребенка в Подмосковье направили на судмедэкспертизу

ДТП произошло на МСД в районе проезда Серебрякова

Ребенок отравился сильно пахнущим веществом во время ремонта у соседей в Подмосковье

Два ДТП с опрокидыванием транспорта произошли в Подмосковье из-за непогоды

В Приморье гололед спровоцировал массовое ДТП – на трассе между Находкой и Ливадией столкнулись около 10 машин. Дорогу пришлось полностью перекрыть. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Один человек погиб и еще один пострадал в крупном пожаре в Санкт-Петербурге. Там загорелось здание Правобережного рынка в Невском районе. Огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

В Свердловской области спасли лебедей, которые остались зимовать в местном пруду. Жители местного поселка обратились за помощью в областной департамент по охране животного мира. Для лебедей уже нашли теплый дом. Там они перезимуют, а весной их вернут обратно в родной водоем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

