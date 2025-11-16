Мошенники начали создавать фейковые сайты туроператоров

Мошенники активно создают фейковые сайты туроператоров, предлагая невероятно выгодные акции и скидки. Эксперты рекомендуют проверять туроператоров в Едином реестре Минэкономразвития.

Нужно обращать внимание на опечатки в доменных именах и не доверять сайтам, которые перебрасывают на сторонние платежные формы. При обнаружении мошенничества необходимо немедленно блокировать операцию через банк и обращаться в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.