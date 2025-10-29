Новую платежную систему начали разрабатывать в России

Сбер, Альфа-Банк и Т-Банк начали разработку собственной платежной системы. Новый сервис позволит оплачивать покупки без комиссии и использования пластиковых карт, а также даст банкам больше контроля над клиентскими данными и снизит издержки.

Он может стать конкурентом государственной Системы быстрых платежей (СБП), управляемой НСПК. По оценкам экспертов, три банка обеспечивают около 90% всех розничных платежей в стране. Новый сервис, вероятно, будет включать биометрическую оплату, QR-коды и другие современные функции.

