29 октября, 22:45

Экономика

Новую платежную систему начали разрабатывать в России

Сбер, Альфа-Банк и Т-Банк начали разработку собственной платежной системы. Новый сервис позволит оплачивать покупки без комиссии и использования пластиковых карт, а также даст банкам больше контроля над клиентскими данными и снизит издержки.

Он может стать конкурентом государственной Системы быстрых платежей (СБП), управляемой НСПК. По оценкам экспертов, три банка обеспечивают около 90% всех розничных платежей в стране. Новый сервис, вероятно, будет включать биометрическую оплату, QR-коды и другие современные функции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикатехнологиивидеоВладимир ДементьевДарья Крамарова

