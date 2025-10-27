27 октября, 14:35Экономика
"Деньги 24": Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Несмотря на это изменение, ставки по банковским вкладам сохраняются на высоком уровне.
Эксперты отмечают, что в ближайшие недели доходность по депозитам существенно не изменится. Вкладчики стали активнее переводить средства между банками в поисках более выгодных условий, используя для этого Систему быстрых платежей.
При этом прирост объемов сбережений в банках замедлился, а часть вкладчиков начала забирать средства еще с августа. Однако текущая доходность рублевых депозитов продолжает оставаться привлекательной для сохранения сбережений.
