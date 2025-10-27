Форма поиска по сайту

27 октября, 17:30

"Деньги 24": курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 79 рублей

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 79 рублей, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, укрепление рубля связано с жесткой денежно-кредитной политикой и снижением спроса на валюту со стороны компаний, которые ранее накапливали ее для выплат.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что разовые факторы и высокие ставки делают рублевые активы привлекательными. При этом регулятор не намерен искусственно ослаблять национальную валюту, несмотря на призывы отдельных ведомств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгений Беляков

