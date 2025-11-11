Банк России инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических сайтов за 9 месяцев

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк России инициировал блокировку около 28 тысяч мошеннических интернет-ресурсов за 9 месяцев 2025 года, заявил РИА Новости директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

"Мы постоянно выявляем мошеннические сайты и информацию о них направляем в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для блокировки. Мы добились хорошей скорости реакции", – подчеркнул он.

В частности, в первом полугодии было выявлено и заблокировано более 20 тысяч опасных ресурсов, а предварительные результаты третьего квартала показали дополнительные 7,8 тысячи блокировок.

Уваров уточнил, что под мошенническими ресурсами понимаются сайты, страницы и группы в социальных сетях, а также каналы в Telegram, которые распространяют информацию о финансовых услугах от имени организаций без лицензии Банка России. Часть из них была связана с финансовыми пирамидами или использовалась для фишинговых атак.

Ранее Банк России рассказал о признаках дипфейков, которые используют мошенники для хищения денег. К ним относятся монотонная и роботизированная речь, нарушение синхронизации движений губ, неестественная мимика и посторонние шумы. Для защиты от обмана специалисты рекомендуют всегда перезванивать отправителю через альтернативный канал связи.