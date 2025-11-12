ЦБ: банки будут проверять на мошенничество переводы по СБП от 200 тыс руб

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские банки будут проверять на признаки мошенничества переводы по Системе быстрых платежей (СБП) от 200 тысяч рублей человеку, в адрес которого не было транзакций полгода. Об этом РИА Новости заявили в ЦБ России.

"Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)", – объяснил регулятор.

Ранее сообщалось, что Центробанк обновит перечень признаков мошеннических переводов, добавив туда смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Также туда включат изменение характеристик устройства или использование нетипичного интернет-провайдера. Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время.

За 9 месяцев этого года Банк России инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических сайтов. В частности, в первом полугодии выявили и заблокировали свыше 20 тысяч опасных ресурсов.