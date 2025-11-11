Форма поиска по сайту

11 ноября, 08:20

Общество
Эксперт Бочкина: банк может посчитать подозрительным перевод от 100 тысяч рублей

Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной

Фото: depositphotos/dedivan1923

Банки могут посчитать подозрительными переводы от 100 тысяч рублей в день, рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина.

Как пояснила эксперт, при проверке переводов банки ориентируются на определенные пороги сумм.

"Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц", – приводит ее слова агентство "Прайм".

Вместе с тем финансовые организации обращают внимание и на другие признаки. Например, подозрительными могут посчитать множество небольших входящих и исходящих операций на одном счете, а также отсутствие обычных бытовых платежей.

Кроме того, для банка важно число операций и получателей. В частности, подозрение вызовет, если их более 10 в день и 50 в месяц. Аналогичное отношение к быстрому списанию со счета только что пришедших средств.

Как ранее уточнили в Росфинмониторинге, случаи блокировки банковских счетов россиян чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов. Гражданину нужно обратиться в ближайший офис банка, и если он ничего не нарушил, то все ограничения снимут.

При этом юрист Дмитрий Кваша, комментируя ситуацию, призвал россиян минимизировать переводы с карты на карту. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, также выразила беспокойство по поводу необоснованных блокировок счетов добросовестных россиян. Глава регулятора напомнила, что в стране существуют механизмы так называемой блокировки, но они действуют на основании разных причин.

"Деньги 24": почему происходят трудности при переводе денег между счетами в банках

