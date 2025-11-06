Росфинмониторинг: счета часто блокируют из-за нетипичного поведения клиентов

Фото: 123RF.com/fizkes

Случаи блокировки банковских счетов россиян чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов, сообщает радио КП со ссылкой на начальника управления – аппарата директора Росфинмониторинга Александра Курьянова.

Например, причиной блокировки могут стать слишком частые переводы, а также операции, которые несоразмерны официальному доходу. В таких случаях финансовая организация ограничивает обслуживание и предлагает клиенту объяснить причины операций.

Гражданину нужно будет обратиться в ближайший офис банка и, если он ничего не нарушил, то все ограничения снимут. Курьянов объяснил, что такие меры связаны не только с противодействием отмыванию доходов, но и с законом "О национальной платежной системе". Из-за этого транзакцию могут приостановить на два дня или вовсе отказать в ее проведении.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выражала беспокойство по поводу необоснованных блокировок счетов добросовестных россиян. Глава регулятора напомнила, что в стране существуют механизмы так называемой блокировки, но они действуют на основании разных причин.

ЦБ призвал кредитные организации "не смешивать" их и объяснять гражданам, в связи с чем именно принимается решение о блокировке.

