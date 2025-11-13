Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом проверки отопления

Фото: 123RF.com/hofmeester

В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники под видом проверки отопительных систем выманивают у граждан деньги, сообщает РИА Новости.

Аферисты пишут в мессенджерах от лица "диспетчера РСО", предлагающего выбрать дату визита мастера.

Для убедительности преступники используют фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты с логотипами государственных сервисов, например "Мои документы", с текстом ниже – "Проверка авторизации" и "Авторизация успешна".

После перехода по ссылке жертве звонит мошенник, представляющийся сотрудником госоргана. Он уточняет, переходил ли потерпевший на незнакомые сайты, а затем уверяет, что так жертва могла передать доступ к своему личному кабинету.

Злоумышленники часто используют личные данные пользователя – номер паспорта, адрес регистрации и иную конфиденциальную информацию – чтобы продемонстрировать свою осведомленность и вызвать доверие. В случае проявления сомнений злоумышленники переходят к прямым угрозам. Для осуществления звонков мошенники используют номера, зарегистрированные непосредственно перед началом атаки, уточняет издание.

Далее преступники под предлогом "защиты от взлома" убеждают перевести деньги на "безопасный счет" или передать их курьеру.

Как подчеркнул специалист компании по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков, аферисты стремятся отключить критическое мышление потенциальной жертвы.

"Мошенник под видом специалиста госсервиса рассказывает пользователю, как менять пароли, и в то же время продолжает его обманывать. Самая надежная защита от таких манипуляций – не разговаривать с незнакомцами", – отметил он.

Эксперты компании рекомендуют установить в мессенджерах запрет на звонки от незнакомцев, не переходить по присылаемым ссылкам и никогда не сообщать коды подтверждения.

Ранее сообщалось, что Центробанк расширит список признаков мошеннических операций в СБП, включив в него крупные переводы самому себе. Новая мера будет применяться, если после такого перевода клиент в тот же день пытается отправить деньги получателю, с которым не переводил средства в течение последних шести месяцев.