Крупные переводы себе по СБП внесут в признаки мошеннических

Фото: depositphotos/Amaviael

Крупные переводы самому себе по Системе быстрых платежей (СБП) внесут в признаки мошеннических. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров.

По его словам, банки будут учитывать такой перевод в случае, если в этот же день клиент попытается отправить средства другому человеку, которому в течение полугода не делал переводов.

"Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ", – цитирует Уварова РИА Новости.

Директор департамента ЦБ подчеркнул, что с тех пор, как число признаков мошеннических операций выросло до шести, прошло более года. С того момента аферисты нашли новые уловки и способы обмана.

По словам Уварова, часть критериев с новыми признаками будет аналогична тем, которые действуют при снятии наличных средств в банкоматах.

Кроме того, в признаки мошеннических переводов ЦБ добавит смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Также туда включат изменение характеристик телефона или использование нетипичного интернет-провайдера. Это важно для минимизирования ситуаций, когда злоумышленники заражают телефон жертвы и дистанционно управляют ее устройством.

