"Деньги 24": доля отказов по заявкам на розничные кредиты в РФ достигла максимума за год

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в России достигла максимума за год и составила около 81%, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, это почти на 6 процентных пунктов выше, чем в октябре 2024 года.

Особенно часто отказывают тем, у кого ежемесячный платеж превышает половину дохода. Несмотря на это, общий объем выданных кредитов вырос за год с 870,5 миллиарда до 3 триллионов рублей.

