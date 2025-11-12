Форма поиска по сайту

12 ноября, 17:30

Экономика

"Деньги 24": доля отказов по заявкам на розничные кредиты в РФ достигла максимума за год

"Деньги 24": доля отказов по заявкам на розничные кредиты в РФ достигла максимума за год

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в России достигла максимума за год и составила около 81%, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, это почти на 6 процентных пунктов выше, чем в октябре 2024 года.

Особенно часто отказывают тем, у кого ежемесячный платеж превышает половину дохода. Несмотря на это, общий объем выданных кредитов вырос за год с 870,5 миллиарда до 3 триллионов рублей.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинКонстантин Цыганков

