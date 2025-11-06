Свинина начала дешеветь в России

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jan Woitas

Производители свинины в России снизили оптовые цены на продукцию на 1–3% за неделю из-за сокращения розничных продаж, рассказали "Коммерсанту" эксперты.

В период с 27 октября по 2 ноября стоимость свиной полутуши снизилась на 1% относительно предыдущей недели, до 216 рублей за килограмм.

Кроме того, окорок, грудинка и лопатка подешевели на 2%, до 308, 242 и 303 рублей за килограмм соответственно. Стоимость карбоната уменьшилась на 3% и достигла 310 рублей за килограмм, а шея подешевела на 1%, то есть до 385 рублей за килограмм.

При этом стоимость свинины все еще выше прошлогодней на 15–20%, отметил управляющий директор в компании Дмитрий Краснов. Согласно подсчетам партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Альбины Корягиной, в период с января 2021 года по ноябрь 2025 года цены на свинину выросли на 48% и составили 400,13 рубля за килограмм.

Ранее доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, что овощи и фрукты в России подорожают на 15% в ближайшее время. Он объяснил, что сейчас происходит переход на тепличные овощи, что может привести к росту цен на баклажаны, огурцы, перцы и помидоры. Себестоимость вырастет из-за изменений в логистике, производители будут отдаляться географически.

