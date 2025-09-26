Форма поиска по сайту

Ряд товаров и услуг подорожает в России при поднятии НДС до 22%

Российский рынок начал готовиться к повышению налога на добавленную стоимость (НДС). По прогнозам специалистов, рост до 22% приведет к подорожанию бытовой техники, электроники, мебели, строительных материалов, а также транспортных и туристических услуг.

Социально значимые товары, включая продукты питания и лекарства, сохранят льготную ставку налога в 10%. Ожидается, что общий рост потребительских цен в первые полгода составит около 1,5–2%, но затем рынок может адаптироваться.

