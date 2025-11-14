МВД рассказало о 6 ошибках, повышающих риск стать жертвой мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Есть 6 основных ошибок, которые повышают риск стать жертвой мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве отметили, что, несмотря на многочисленные предупреждения, многие люди продолжают верить в звонки от "правоохранителей" или "сотрудников банка" и называют коды из СМС, а также номера карт.

Также некоторые скачивают на телефон файлы из непроверенных источников, с сомнительных сайтов. Эти действия часто приводят к тому, что злоумышленники получают доступ к устройству.

"Импульсивные финансовые операции. Мошенники провоцируют срочность – "акция закончится через 6 минут", "карта заблокирована – срочно переведите деньги". В панике люди переводят средства без проверки", – добавили в МВД.

Правоохранители выделили и еще несколько ошибок. Люди доверяют незнакомцам, которые предлагают "выгодные" услуги, переходят по незнакомым ссылкам и публикуют личные данные на страницах в соцсетях.

В МВД призвали тщательно все проверять и при необходимости обращаться за консультацией в официальные службы, а также советоваться с близкими.

