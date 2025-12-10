Два ДТП с опрокидыванием транспорта произошли в Подмосковье из-за непогоды

Два ДТП с опрокидыванием транспорта произошли в Подмосковье из-за сложных погодных условий. На съезде с Московского большого кольца на Оболенское шоссе фура съехала с дороги и перевернулась в кювет. На Пятницком шоссе в Солнечногорском округе аналогично опрокинулся легковой автомобиль.

В ЦОДД предупредили о локальных ограничениях движения, в том числе в центре Москвы и на МКАД. Автовладельцам порекомендовали воздержаться от поездок до 19:00 и использовать общественный транспорт.

