10 декабря, 15:15

Два ДТП с опрокидыванием транспорта произошли в Подмосковье из-за непогоды

Новости регионов: пожар произошел в ТЦ в Улан-Уде

Ребенок отравился токсичным веществом во время ремонта в соседской квартире в Подмосковье

Модель Тартанову избил в Москве ее бывший парень

Полиция задержала москвича за кражу автомобильных покрышек

Ребенок попал в больницу из-за ремонта у соседа в Подмосковье

Главе СК РФ Бастрыкину доложат о смерти пациентки в московской частной клинике

Уголовное дело возбудили после избиения модели в Москве

Неизвестный сверток с надписью "открой" обнаружили во дворе жилого дома в Саларьево

Три автомобиля и микроавтобус столкнулись на Большом Каменном мосту в Москве

Два ДТП с опрокидыванием транспорта произошли в Подмосковье из-за сложных погодных условий. На съезде с Московского большого кольца на Оболенское шоссе фура съехала с дороги и перевернулась в кювет. На Пятницком шоссе в Солнечногорском округе аналогично опрокинулся легковой автомобиль.

В ЦОДД предупредили о локальных ограничениях движения, в том числе в центре Москвы и на МКАД. Автовладельцам порекомендовали воздержаться от поездок до 19:00 и использовать общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

