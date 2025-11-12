"Московский патруль": заминированная купюра взорвалась в руках ребенка в Красногорске

В Красногорске школьник получил серьезные травмы рук при взрыве десятирублевой купюры. Мальчик поднял деньги с земли по дороге на тренировку, после чего произошел взрыв. Как выяснилось, внутри купюры была спрятана взрывчатка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего. Силовики призывают не трогать и не поднимать с земли подобные находки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".