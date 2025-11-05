Дочь Дмитрия Маликова Стефанию заподозрили в анорексии после нового видео

Пользователи Сети заподозрили дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию в анорексии. Поводом для догадок стало новое видео девушки, опубликованное в соцсетях. Кого еще из знаменитостей подозревали в нездоровой худобе – в материале Москвы 24.

Стеша Маликова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/steshamalikova

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию заподозрили в анорексии после того, как она опубликовала в соцсетях видео со своей домашней тренировки. На кадрах девушка в спортивном топе и велосипедках тренируется с гантелями в руках. Интернет-пользователи заметили накачанный пресс наследницы певца и ярко выраженные мышцы на руках.

При этом одни комментаторы оценили спортивное телосложение Стеши, а другие раскритиковали девушку, указав на ее "выпирающие кости". Некоторые пользователи Сети предположили, что Маликова столкнулась с РПП (расстройством пищевого поведения).

"Какая худенькая. Тоненькая совсем. Вы ничего не кушаете?", "анорексия и РПП уже начались – лицо все осунулось. Силовые нагрузки – это, конечно, здорово, но худеть до состояния мумии – это не про здоровье", "не показывайте лучше, а то девушки молодые подумают, что это норма, и начнут худеть, изводить себя", – написали комментаторы.

При этом многие подписчики Стеши отметили, что ее публикации становятся для них мотивацией.

Екатерина Варнава

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kativarnava

Формы Екатерины давно тревожат подписчиков. В начале ноября фанаты вновь начали обсуждать сильное похудение актрисы из-за видео, которое Варнава выложила в соцсетях. А в прошлом месяце поклонники забили тревогу после того, как в Сети распространились фрагменты с ее выступления в кабаре-шоу: откровенный наряд максимально демонстрировал тело.

В июле этого года поклонники Варнавы выражали беспокойство из-за очередного контента в соцсетях Екатерины. На выложенных фотографиях актриса предстала в сценическом образе, частью которого стало открытое платье, демонстрирующее худые ноги и острые ключицы.

"Надеюсь, со здоровьем у нее все в порядке", "Катюша, это уже страшно, ну ты же умнейшая женщина, должна заметить, что это перебор", – писали комментаторы.

Обычно Варнава игнорирует призывы поклонников и не стремится набирать вес. Однако в марте этого года в личном блоге актриса все же ответила тем, кто беспокоится о ее формах. Она опубликовала фотографию, на которой показывает неприличный жест.

"Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит мне диагнозы и знает, как лучше для меня. Пупсики, спасибо, я польщена", – написала Варнава.

Мария Погребняк

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mariapoga_

Модели, которая осенью 2024 года стала матерью четвертый раз, удалось быстро похудеть после беременности. Однако некоторые подписчики Погребняк в соцсетях отмечали, что она потеряла чрезмерно много веса.

Сама Мария редко отвечает хейтерам, но в одном из телевизионных шоу модель и блогер прокомментировала слухи о наличии у нее РПП. Она отметила, что не придерживается строгих диет и правильно питается.

"Вообще мне кажется, что таких скелетов, как мы с Аланой [Мамаевой], нет в нашем шоу-бизнесе. У нас нет анорексии", – заявила Мария.

Погребняк также отметила, что в ее жизни много физической активности. По словам модели, она ежедневно готовит еду сама, ходит в тренажерный зал, играет в теннис, работает и занимается детьми.

Алана Мамаева

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alana_mamaeva

Весной этого года экс-супруга футболиста Павла Мамаева отреагировала в своих соцсетях на критику комментаторов, обвиняющих ее в чрезмерной худобе. Алана раскрыла в личном блоге, что ее вес при росте 178 сантиметров составляет 52 килограмма. При этом Мамаева отметила, что у нее нет проблем со здоровьем.

"Я видела девушек с анорексией. И поверьте, это болезнь, где человек не может есть, у него отсутствуют силы и совершенно нет здоровья. Ко мне это не имеет никакого отношения", – поделилась блогер.

По словам Аланы, у нее хорошая выносливость и нет проблем с аппетитом.

Дарина Эрвин

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/darina_ervin

В октябре жена телеведущего и актера Александра Цекало поделилась в соцсетях откровенными снимками, на которых была одета только в колготки. Пользователи Сети отметили, что на этой публикации Дарина выглядит излишне худой.

Некоторые подписчики даже порекомендовали Эрвин обратиться за помощью к врачам, а другие комментаторы предположили, что художница прибегала к популярному препарату для лечения диабета, который многие знаменитости якобы используют не по назначению.

Дарина отреагировала на домыслы интернет-пользователей, признавшись, что похудела после операций, которые перенесла из-за проблем с шейными позвонками и рукой в результате регулярных нагрузок во время создания картин.