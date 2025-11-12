Подмосковная полиция после ЧП в Красногорске призвала к осторожности с бесхозными вещами

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сотрудники подмосковной полиции призвали граждан быть осторожнее при обнаружении бесхозных вещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В случае обнаружения подозрительного предмета на улице ни в коем случае нельзя трогать его, вскрывать или перемещать. Также не стоит пользоваться рядом сотовой связью или радиоаппаратурой либо предпринимать любые другие действия с вещами.

Полиция призвала родителей и педагогов провести с детьми разъяснительные беседы об опасности предметов неизвестного происхождения на улице. При нахождении таких вещей стоит сразу же сообщить об этом в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 02 (со стационарного телефона), 102 или 112.

Ранее мальчик в подмосковном Красногорске поднял с земли коробку с примотанной к ней десятирублевой купюрой. В результате раздался взрыв, а ребенку оторвало несколько пальцев на руке. По данному факту возбудили уголовное дело, согласно статье УК РФ о покушении на убийство.

По версии следователей, причиной ЧП стало взрывное устройство (ВУ), замаскированное под подарочную упаковку. Мощность взрыва составила примерно 10 граммов в тротиловом эквиваленте, также ВУ было начинено металлическими фрагментами.

Мальчика госпитализировали и провели операцию, которая длилась свыше 6 часов. В результате врачам удалось сохранить один палец на его руке.

