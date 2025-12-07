07 декабря, 14:15Происшествия
Прокуратура начала расследовать смерть пациентки после пластической операции в Москве
Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту смерти женщины после пластической операции в частной клинике в Скатертном переулке. Пациентка скончалась 7 декабря, на следующий день после хирургического вмешательства.
По предварительным данным, 43-летней женщине проводили операцию по уменьшению груди и коррекции живота. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.