В Подмосковье проведут проверку из-за смерти пациентки после падения в больнице

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В подмосковной больнице, в которой скончалась пожилая пациентка после падения, проведут проверку, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ранее в СМИ появилась информация, что инцидент произошел в Химкинской больнице. Пациентка упала в коридоре и ударилась головой. Сообщалось, что дежурившие медсестры не смогли поднять ее самостоятельно и оставили на ночь на полу палаты, в результате чего женщина умерла.

В ведомстве подчеркнули, что будет проведена служебная проверка. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего и дадут объективную оценку действиям медперсонала.

Проверочные мероприятия также проведет прокуратура Московской области. Как уточняется в телеграм-канале ведомства, пациенты больницы жаловались на неудовлетворительные санитарные условия в палатах.

"В ходе проверки представители Химкинской городской прокуратуры с привлечением специалистов оценят соблюдение требований законодательства об охране здоровья граждан, включая качество и своевременность оказания медицинской помощи, а также исполнение санитарно-эпидемиологических норм", – говорится в сообщении.

