Два фельдшера пострадали в ДТП со скорой помощью на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Минздрав Камчатского края"

Два фельдшера получили ранения в результате столкновения с машиной скорой помощи на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Скорая помощь ехала с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, однако один из автомобилей не уступил ей дорогу и въехал в заднее колесо спецтранспорта, из-за чего машина скорой помощи опрокинулась.

Пациентов внутри нее не было, пострадавших медиков направили в больницу для обследования, решается вопрос об их госпитализации. Водитель второго автомобиля не пострадал, с ним работают сотрудники Госавтоинспекции.

