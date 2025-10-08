08 октября, 10:48Происшествия
Новое дело возбудили после ДТП с 4 погибшими в Ижевске
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Удмуртии"
Новое уголовное дело возбуждено после массового ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
В ведомстве уточнили, что дело заведено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
В рамках расследования назначена автотехническая судебная экспертиза.
Авария произошла 7 октября на пересечении улиц Удмуртской и Кирова. Столкнулись три легковых автомобиля и автобус маршрута Пермь – Казань.
По предварительным данным, среди погибших оказался водитель одной из легковушек и три пешехода. На месте ДТП находились сотрудники пожарно-спасательного подразделения МЧС России, поисково-спасательной службы города и республики. Они работали над освобождением пострадавшего из машины.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
