Новое дело возбудили после ДТП с 4 погибшими в Ижевске

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Удмуртии"

Новое уголовное дело возбуждено после массового ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ведомстве уточнили, что дело заведено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В рамках расследования назначена автотехническая судебная экспертиза.

Авария произошла 7 октября на пересечении улиц Удмуртской и Кирова. Столкнулись три легковых автомобиля и автобус маршрута Пермь – Казань.

По предварительным данным, среди погибших оказался водитель одной из легковушек и три пешехода. На месте ДТП находились сотрудники пожарно-спасательного подразделения МЧС России, поисково-спасательной службы города и республики. Они работали над освобождением пострадавшего из машины.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.