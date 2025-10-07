Уголовное дело возбуждено после ДТП с 4 погибшими в Ижевске

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Удмуртии"

Уголовное дело возбуждено после ДТП в Ижевске, в котором погибли 4 человека, сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авария произошла 7 октября примерно в 14:20 по местному времени (13:20 по московскому. – Прим. ред.) на пересечении улиц Удмуртской и Кирова. Столкнулись 3 легковых автомобиля и автобус маршрута Пермь – Казань.

По предварительным данным, среди погибших оказался водитель одной из легковушек и 3 пешехода. На месте происшествия находились сотрудники пожарно-спасательного подразделения МЧС России, поисково-спасательной службы города и республики. Они работали над освобождением пострадавшего из машины.

