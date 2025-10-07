07 октября, 15:52Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с 4 погибшими в Ижевске
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Удмуртии"
Уголовное дело возбуждено после ДТП в Ижевске, в котором погибли 4 человека, сообщает управление СК РФ по региону.
В ведомстве отметили, что дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Авария произошла 7 октября примерно в 14:20 по местному времени (13:20 по московскому. – Прим. ред.) на пересечении улиц Удмуртской и Кирова. Столкнулись 3 легковых автомобиля и автобус маршрута Пермь – Казань.
По предварительным данным, среди погибших оказался водитель одной из легковушек и 3 пешехода. На месте происшествия находились сотрудники пожарно-спасательного подразделения МЧС России, поисково-спасательной службы города и республики. Они работали над освобождением пострадавшего из машины.