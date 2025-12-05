Форма поиска по сайту

05 декабря, 08:00

Происшествия

В прокуратуре прокомментировали инцидент с отравлением химикатами в жилом доме в Москве

В прокуратуре прокомментировали инцидент с отравлением химикатами на Нижегородской улице в Москве. Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, в одной из квартир проводилась дезинсекция.

В итоге в жилом доме зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Предполагается, что кто-то из жителей пытался избавиться от тараканов, однако переусердствовал со средствами.

Егор БедуляПолина БрабецАнастасия Налетова

