В прокуратуре прокомментировали инцидент с отравлением химикатами в жилом доме в Москве

В прокуратуре прокомментировали инцидент с отравлением химикатами на Нижегородской улице в Москве. Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, в одной из квартир проводилась дезинсекция.

В итоге в жилом доме зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Предполагается, что кто-то из жителей пытался избавиться от тараканов, однако переусердствовал со средствами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.