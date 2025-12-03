Новости регионов: курьер, ударивший пенсионерку в Новосибирске, задержан

Курьер, ударивший пенсионерку в Новосибирске, задержан. Его поймали на железнодорожном вокзале, откуда он хотел уехать из города. Возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, мужчина состоит на учете у психиатра.

Пенсионерка-стример из Нижнего Новгорода стала победительницей в номинации "Легенда Твича" по версии премии SLAY 2025. Это премия, на которой зрители голосуют за контент. Аудитория пенсионерки продолжает расти, сейчас у нее более 240 тысяч подписчиков. Женщина также стала номинантом международной премии в категории "Лучший игровой момент".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.