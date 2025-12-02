Форма поиска по сайту

02 декабря, 06:30

Происшествия

Новости мира: мощное наводнение разрушило дома в Индонезии

Новости мира: мощное наводнение разрушило дома в Индонезии

Поезд доставил в Москву пассажиров, застрявших в "Сапсане" по пути из Санкт-Петербурга

Россияне оказались заблокированы на Шри-Ланке из-за мощных наводнений и оползней

Водители застряли на обледеневшей трассе "Байкал"

В Раменском восстановили электроснабжение

В Раменском десятки домов остались без электричества

"Московский патруль": полицейские задержали закладчика в подъезде жилого дома в Москве

"Московский патруль": зацепера, забравшегося на крышу электропоезда, задержали в Москве

Новости регионов: под Петербургом задержали подозреваемых в пособничестве мошенникам

Несколько машин столкнулись на 32-м километре МКАД

Мощное наводнение разрушило дома и сельскохозяйственные угодья в Индонезии. Самые сильные последствия зафиксированы в Западной Суматре. Там размыты дороги, повалены деревья, сломаны опоры линий электропередачи. Жители эвакуировались во временные убежища.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на острове Яс прошли торжества по случаю 54-й годовщины Национального дня. Одним из ярких событий стал грандиозный фейерверк над набережной, озаривший небо цветами государственного флага. Праздничные мероприятия продолжатся 2 декабря.

