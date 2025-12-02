02 декабря, 06:30Происшествия
Новости мира: мощное наводнение разрушило дома в Индонезии
Мощное наводнение разрушило дома и сельскохозяйственные угодья в Индонезии. Самые сильные последствия зафиксированы в Западной Суматре. Там размыты дороги, повалены деревья, сломаны опоры линий электропередачи. Жители эвакуировались во временные убежища.
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на острове Яс прошли торжества по случаю 54-й годовщины Национального дня. Одним из ярких событий стал грандиозный фейерверк над набережной, озаривший небо цветами государственного флага. Праздничные мероприятия продолжатся 2 декабря.
