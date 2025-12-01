ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Раменском

На перекрестке с улицей Михалевича в Раменском произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По словам очевидцев, удар был очень сильным, одну из машин выбросило на обочину.

Автоинспекторы в настоящее время устанавливают обстоятельства аварии и выясняют, кто из водителей не уступил дорогу. На месте работают сотрудники ГАИ, скорая помощь и пожарный расчет. Информация о наличии и состоянии пострадавших уточняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.