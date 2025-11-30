Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 13:15

Происшествия

ДТП произошло на Северо-Восточной хорде

ДТП произошло на Северо-Восточной хорде

В Тушине после прогулки в местном парке умерла хаски

Пьяная женщина врезалась в отбойник во время погони ГАИ на востоке Москвы

Москвичу пришлось вернуть автомобиль, приобретенный у пенсионерки

ДТП произошло на северо-востоке Москвы

Новости мира: четыре человека погибли из-за стрельбы в Мексике

Новости мира: во Флориде пройдут переговоры делегаций США и Украины

В Подольске внедорожник не справился с управлением и повис на ограждении

Основательнице подросткового рехаба в Подмосковье грозит тюрьма

В Люберцах заметили мужчину, который избивал свою собаку

ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве. В районе Сигнального проезда в среднем ряду дороги заглохла "Лада". Водитель только выставил знак аварийной остановки, как в этот момент в автомобиль врезался "Мерседес".

По словам водителя иномарки, перед ним резко все перестроились в разные стороны, и он не успел среагировать на стоящий автомобиль. От сильного удара машины отбросило далеко вперед. В аварии погибла пассажирка автомобиля "Лада".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоМария Рыбакова

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика