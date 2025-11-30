ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве. В районе Сигнального проезда в среднем ряду дороги заглохла "Лада". Водитель только выставил знак аварийной остановки, как в этот момент в автомобиль врезался "Мерседес".

По словам водителя иномарки, перед ним резко все перестроились в разные стороны, и он не успел среагировать на стоящий автомобиль. От сильного удара машины отбросило далеко вперед. В аварии погибла пассажирка автомобиля "Лада".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.