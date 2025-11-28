Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 21:25

Политика
Главная / Новости /

Медведев: Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор

Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор – Медведев

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор. Соответствующий пост политик опубликовал в мессенджере MAX.

Медведев напомнил о нелегитимности Зеленского.

"Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. <...> Крах его системы неизбежен", – заключил зампред Совбеза.

Он сделал данное заявление на фоне отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака, у которого прошли обыски, предположительно, из-за дела о коррупции.

Теперь вместо него, по словам Зеленского, делегацию на встрече с США представят начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, представители МИД и разведки.

Киев и Вашингтон обсуждают план США по урегулированию конфликта на Украине, который был представлен 20 ноября. Изначально в нем было 28 пунктов, но после консультаций их число сократилось до 22.

Кроме того, президент США Дональд Трамп поручил американской делегации встретиться с Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования плана.

Российский лидер, в свою очередь, уточнил, что Москва уже ознакомилась с ним. Путин также допустил, что перечень пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

Однако он назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины. Путин указал, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы. Именно после этого, по мнению российского лидера, Зеленский утратил свой легитимный статус.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика