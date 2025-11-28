Медведев: Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор. Соответствующий пост политик опубликовал в мессенджере MAX.

Медведев напомнил о нелегитимности Зеленского.

"Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. <...> Крах его системы неизбежен", – заключил зампред Совбеза.

Он сделал данное заявление на фоне отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака, у которого прошли обыски, предположительно, из-за дела о коррупции.

Теперь вместо него, по словам Зеленского, делегацию на встрече с США представят начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, представители МИД и разведки.

Киев и Вашингтон обсуждают план США по урегулированию конфликта на Украине, который был представлен 20 ноября. Изначально в нем было 28 пунктов, но после консультаций их число сократилось до 22.

Кроме того, президент США Дональд Трамп поручил американской делегации встретиться с Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования плана.

Российский лидер, в свою очередь, уточнил, что Москва уже ознакомилась с ним. Путин также допустил, что перечень пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

Однако он назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины. Путин указал, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы. Именно после этого, по мнению российского лидера, Зеленский утратил свой легитимный статус.

