Новости мира: 2 человека получили ранения в результате стрельбы в ТЦ американского города

В торговом центре американского города Сан-Хосе произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения. Полиция эвакуировала всех посетителей и работает на месте происшествия.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с гибелью 174 человек от наводнений на Суматре. На Шри-Ланке жертвами стихии стали 69 человек, российские туристы не пострадали.

