Пять автомобилей столкнулись на 83-м км внутренней стороны МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять автомобилей столкнулись на 83-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства аварии и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что движение в районе места ДТП затруднено на 2 километров. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее на 26-м километре Киевского шоссе произошло ДТП. После столкновения двух транспортных средств еще один автомобиль перевернулся. В результате пострадали 3 человека, в том числе оба водителя.

Двух человек госпитализировали, еще 1 пострадавшего эвакуировали вертолетом. На борту его сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.

