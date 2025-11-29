Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского из-за отставки

Фото: ТАСС/Zuma

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не держит зла на лидера страны Владимира Зеленского из-за отставки. Об этом он рассказал изданию Financial Times.

Кроме того, он подчеркнул, что украинская делегация под его руководством добилась сокращения плана США по урегулированию до 19 пунктов.

По словам Ермака, все еще сохраняются сложные вопросы, требующие согласования. При этом он выразил уверенность, что Зеленский не подпишет документ, противоречащий интересам Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 28 ноября объявило о проведении обысков в доме Ермака. Как утверждали СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике. Ермак подтвердил информацию о проведении обысков.

Спустя время Зеленский объявил об отставке Ермака. Он также заявил о грядущей перезагрузке в офисе президента.

По данным СМИ, на позицию Ермака могут назначить премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Однако для этого она должна будет уйти с поста, который может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

