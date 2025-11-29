CNN: отставка Ермака может стать самым серьезным политическим испытанием для Зеленского

Фото: ТАСС/AP/Martial Trezzini

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака может стать серьезным политическим испытанием для украинского президента Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN.

В СМИ также отмечали, что отставка Ермака – серьезный кризис, который осложняет позицию руководства Украины на пути к важным мирным переговорам США.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении обысков в доме Ермака. По данным СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике. Позже он подтвердил информацию о проведении обысков.

Спустя некоторое время Зеленский объявил об отставке Ермака и заявил о грядущей перезагрузке в офисе президента.

