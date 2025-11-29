Зеленский назначил Умерова главой делегации Украины на переговорах

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назначен главой делегации на переговорах по мирному урегулированию. Соответствующий указ размещен на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 28 ноября объявило о проведении обысков в доме главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Как утверждали СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике. Ермак подтвердил информацию о проведении обысков.

Спустя время Зеленский объявил об отставке Ермака. Он также заявил о грядущей перезагрузке в офисе президента.

По данным СМИ, на позицию Ермака могут назначить премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Однако для этого она должна будет уйти с поста, который может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

