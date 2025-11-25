Новости мира: южная провинция Таиланда объявлена зоной бедствия

Российский турист оказался заблокирован в отеле в таиландском городе Хатъяй из-за сильнейшего наводнения. Власти объявили южную провинцию зоной бедствия, все 16 ее районов затоплены. Туристов эвакуируют, а тем, кто остался в отелях, доставляют еду на лодках.

В окрестностях Парижа задержан четвертый подозреваемый в ограблении Лувра, которое произошло 19 октября. По данным следствия, он был непосредственным участником группы, похитившей ювелирные украшения на сумму 88 миллионов евро.

