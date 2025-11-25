Форма поиска по сайту

25 ноября, 19:30

Происшествия

Новости мира: южная провинция Таиланда объявлена зоной бедствия

Новости мира: южная провинция Таиланда объявлена зоной бедствия

Эвакуация произошла в башне "Федерация" в "Москва-Сити"

Полиция задержала мужчину за повреждение 12 автомобилей на востоке Москвы

Два автомобиля столкнулись на 26-м километре Киевского шоссе

Новости мира: мощный торнадо обрушился на американский город Хьюстон

Родственники пропавшей с сыном москвички заявили, что ее могли обмануть мошенники

Два внедорожника столкнулись между станциями метро "Водный стадион" и "Войковская"

Несколько аварий произошло в Москве в ночь на 25 ноября

Грузовик загорелся на 69-м километре внешней стороны МКАД

Пожар произошел в крупном хлебокомбинате Москвы

Российский турист оказался заблокирован в отеле в таиландском городе Хатъяй из-за сильнейшего наводнения. Власти объявили южную провинцию зоной бедствия, все 16 ее районов затоплены. Туристов эвакуируют, а тем, кто остался в отелях, доставляют еду на лодках.

В окрестностях Парижа задержан четвертый подозреваемый в ограблении Лувра, которое произошло 19 октября. По данным следствия, он был непосредственным участником группы, похитившей ювелирные украшения на сумму 88 миллионов евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

