Новости мира: пожар произошел на заводе в австралийском Сиднее

Крупный пожар произошел в австралийском Сиднее после взрыва на мусороперерабатывающем заводе. Резервуар с химикатами взлетел в воздух. Пламя было видно издалека. Несколько человек получили ожоги. На данный момент специалисты по работе с опасным веществами продолжают свою работу. Следователи выясняют причину случившегося.

Коллапс возник на дорогах в американском штате Индиана. Из-за сильного снегопада там столкнулись 45 автомобилей. Движение парализовано. Несколько человек получили ушибы, серьезно никто не пострадал. Центральные штаты страны заметает с раннего утра. Водителей призвали к предельной осторожности на дорогах.