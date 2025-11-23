Новости мира: стычки полиции и участников антимигрантских акций прошли в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге во время саммита G20 произошли столкновения между полицией и участниками антимигрантских акций. Организаторы заявили, что сторонникам движения "Дудула" и оппозиции выделили участок в 1,5 километрах от места проведения саммита, но это не предотвратило беспорядки, в результате которых были арестованы двое человек. Лидер "Дудула" обвинил власти в бездействии перед лицом наплыва иностранцев и выразил надежду, что мировые лидеры посоветуют президенту ЮАР закрыть границы. Экономика страны привлекает мигрантов из соседних регионов, которые часто нарушают закон и порядок. За год было депортировано почти 47 тысяч человек.

В Эквадоре на полном ходу перевернулся автобус. В результате страшной аварии 10 человек погибли и еще 20 получили ранения разной степени тяжести. ДТП произошло в центральной части страны в провинции Манаби. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

