23 ноября, 10:00

Новости мира: стычки полиции и участников антимигрантских акций прошли в Йоханнесбурге

Израиль нанес несколько ударов по Газе

ВС РФ освободили населенные пункты Новое Запорожье и Звановка

Трамп назвал предложенный план украинского урегулирования не окончательным

Новости мира: Илон Маск заявил, что человекоподобные роботы искоренят бедность

Новости мира: Трамп рассказал о последствиях в случае отказа Зеленского от мирного плана

"Москва сегодня": в России предложили наказывать за тунеядство

Курьеров на мощных электровелосипедах в РФ могут обязать получать права категории М

Новости мира: стрельба произошла в США во время церемонии зажжения праздничной елки

В список запрещенных для проживания в квартире собак вошли 12 пород

В Йоханнесбурге во время саммита G20 произошли столкновения между полицией и участниками антимигрантских акций. Организаторы заявили, что сторонникам движения "Дудула" и оппозиции выделили участок в 1,5 километрах от места проведения саммита, но это не предотвратило беспорядки, в результате которых были арестованы двое человек. Лидер "Дудула" обвинил власти в бездействии перед лицом наплыва иностранцев и выразил надежду, что мировые лидеры посоветуют президенту ЮАР закрыть границы. Экономика страны привлекает мигрантов из соседних регионов, которые часто нарушают закон и порядок. За год было депортировано почти 47 тысяч человек.

В Эквадоре на полном ходу перевернулся автобус. В результате страшной аварии 10 человек погибли и еще 20 получили ранения разной степени тяжести. ДТП произошло в центральной части страны в провинции Манаби. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

