Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Международный круизный лайнер Astoria Grande прибыл в Сочи, передает ТАСС.

На борту судна находились 620 пассажиров и порядка 430 членов экипажа.

По словам пассажиров, несостоявшаяся остановка в Стамбуле не испортила впечатления от круиза в целом. Они также добавили, что программа была насыщенной и включала остановки в пяти городах, а на борту традиционно были предусмотрены мероприятия.

Более 600 пассажиров застряли на судне Astoria Grande у берегов Стамбула 20 ноября. Осведомленный источник утверждал, что судно остановилось там по указу капитана.

Позже выяснилось, что лайнер не смог пришвартоваться в Стамбуле и направляется в Сочи. Судно простояло на якоре в Мраморном море с 05:09 по московскому времени.