В московских поездах появились QR-коды для борьбы с зацепингом

В поездах и на платформах в Москве появились стикеры с QR-кодом чат-бота. Через него можно оперативно передавать данные о зацеперах. Это может быть фото, описание, а также координаты и маршрут следования поезда.

Все данные напрямую передаются транспортным полицейским. По их словам, это поможет избежать трагедий. Нередко жертвами опасного хобби становятся подростки, которые рискуют жизнью ради красивых кадров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.