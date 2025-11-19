"Московский патруль": полицейские задержали дачника, выращивающего коноплю

Подмосковные полицейские задержали дачника, выращивающего коноплю в оборудованных постройках. В ходе операции выяснилось, что злоумышленник организовал производство полного цикла. Он сам готовил наркотик к продаже, а также сушил и упаковывал.

В результате было изъято 40 растений, визуально схожих с коноплей, коробки с высушенными листьями и стеблями, 5 пакетов с веществами растительного происхождения, упаковочный материал и электронные весы. Подробнее – в программе "Московский патруль".