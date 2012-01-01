Ветеран МУР Лобарев назвал способы защитить квартиру от воров в новогодние праздники

Количество квартирных краж в новогодние праздники традиционно возрастает. Пока семьи отдыхают за городом, на горнолыжных склонах или заграничных пляжах, ворам удается пробраться в некоторые дома и вынести оттуда ценные вещи. Причем наводку преступникам нередко дают сами владельцы недвижимости. Вместе с экспертами разбираемся, как защитить свое имущество от домушников.

Работают профессионалы

Домушники нередко находят потенциальную жертву для квартирной кражи по соцсетям, заметил в беседе с Москвой 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин. Он объяснил, что россияне постоянно публикуют фото и видео с отдыха, а также пишут о своих планах на выходные и праздники.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Потенциальные жертвы сегодня облегчили жизнь домушникам. Открываешь соцсеть предполагаемого объекта, видишь, что владельцы на Новый год собираются ехать на Гоа и даже фото билетов выставили с датами и временем отправления.

Эксперт заметил, что определить адрес профессиональному вору несложно, поскольку пользователи публикуют в соцсетях буквально каждый свой шаг. Активная жизнь в интернете, по его словам, также помогает злоумышленникам заранее оценить и благополучие жертвы.

"Они могут просто листать соцсети и смотреть, у кого красивые фотографии на фоне дорогих вещей, в хорошей квартире", – заметил он.

Еще один способ узнать адрес и оценить примерный финансовый достаток жертвы – базы данных из сервисов доставки и мобильных операторов, которые регулярно "сливают" в Сеть. Кроме того, стоит остерегаться и курьеров, предупредил Гринин.

Помимо прочего, домушники используют и традиционные способы поиска жертвы: проверяют почтовые ящики, клеят на дверь стикеры или развешивают на дверные ручки рекламные объявления. Об этом Москве 24 рассказал ветеран специальной службы Московского уголовного розыска (МУР) Алексей Лобарев.

"Если из почтовых ящиков не вынимают корреспонденцию месяц-два-три, значит, человека давно нет дома. Также на дверь вешают стикеры, рекламные буклеты. Если мы дома, то мы это заметим и снимем. Если нет, это сигнал для воришек", – заметил Лобарев.





Алексей Лобарев ветеран специальной службы МУР Некоторые хитрые преступники оставляют в нескольких местах под ковриком кусочек печенья и смотрят, раздавлен он или нет, приходили ли хозяева. Поэтому надо просматривать такие нычки.

Также злоумышленники могут обзванивать домашние телефоны в поисках пустых квартир или лично приходить в дом под видом сантехников либо других специалистов. При этом Лобарев подчеркнул, что в целом квартирных краж с каждым годом становится все меньше. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов и камерам видеонаблюдения домушника удается легко вычислить, заметил он.

Предупрежден – значит вооружен

Самый лучший и надежный способ оградить свое жилище от незваных гостей – сигнализация, уверен эксперт Алексей Лобарев. По его словам, когда преступник видит, что входная дверь защищена, то не решается на грабеж, так как риски высоки.





Алексей Лобарев ветеран специальной службы МУР Полиция и сотрудники частных охранных предприятий на сегодняшний день приезжают буквально в течение пяти минут после того, как срабатывает сигнализация.

Кроме того, эксперт рекомендовал сообщить о своем отъезде соседям и попросить их забирать корреспонденцию из почтового ящика и рекламные буклеты с ручек дверей.

В свою очередь, Сергей Гринин посоветовал на всякий случай прятать все украшения и другие ценные вещи в сейф или отправлять на хранение в банковскую ячейку.

"Есть сейфы, которые вряд ли кто-то будет ломать ради ноутбука, пары телефонов или золотого колечка. Если у вас действительно какие-то ценные, компактные вещи, на период отпуска можно арендовать банковский сейф и положить их туда. Стоит это недорого", – объяснил он.

Перед отъездом также необходимо проверить окна – они должны быть плотно закрыты. По словам Гринина, домушники теперь редко разбивают стекла, но могут воспользоваться даже небольшой щелью и вскрыть конструкцию.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Это особенно касается первых и вторых этажей, так как к ним можно легко подобраться. Лучше поставить решетки и противовзломные окна – они более крепкие и с дополнительной защитой.

Гринин также рекомендовал не писать о своих планах на отдых в социальных сетях и не пускать в квартиру курьеров, – лучше просить службу доставки оставить заказ у двери. Кроме того, специалист призвал обращать внимание на машины без номеров во дворах или неизвестных, которые пытаются пробраться в подъезд, и сообщать об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов должны принять заявку, выехать на место и проверить обстановку. Штраф за ложный вызов в этом случае не грозит, подчеркнул Гринин.

