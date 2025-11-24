Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 21:14

Происшествия

В Москве опечатано предприятие общественного питания после отравления 17 студентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Опечатано предприятие общественного питания ООО "Социальный комфорт", поставлявшее еду в Центральный университет для участников олимпиады, которые впоследствии отравились. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

О пищевом отравлении нескольких студентов во время IT-соревнования "Хакатон PROD", проводимом в одном из учебных заведений на улице Гашека, стало известно вечером 23 ноября. Организаторы сразу вызвали экстренные службы.

В результате несколько человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, а остальные участники соревнований самостоятельно обратились за помощью врачей. Следователи начали проверку по статье об оказании небезопасных услуг.

В свою очередь, столичное управление Роспотребнадзора вместе со специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" начало эпидемиологическое расследование. В частности, эксперты выезжали на место, где проводились соревнования, а также на предприятие общественного питания.

Специалисты взяли пробы продукции, сырья и смывов, а также клинического материала от заболевших и контактных сотрудников, которые работали на предприятии и раздаче блюд. Все образцы были направлены на исследование, после которого будет определен источник инфекции.

Отравившиеся рассказали, что ели продукцию ООО "Социальный комфорт", которую раздавали в формате ланч-боксов во время турнира. На данный момент зафиксировано 17 случаев отравления. Столичное управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле.

Ранее прокуратура на Камчатке организовала проверку после публикации в соцсетях информации о хлебе с личинками. По предварительным данным, в столовой средней школы № 2 детям выдавали еду с подозрительными "добавками". При этом учителя говорили, что это тмин.

Столичные медики оказали помощь учащимся в одном из частных вузов Москвы

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика