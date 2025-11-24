В Москве опечатано предприятие общественного питания после отравления 17 студентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Опечатано предприятие общественного питания ООО "Социальный комфорт", поставлявшее еду в Центральный университет для участников олимпиады, которые впоследствии отравились. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

О пищевом отравлении нескольких студентов во время IT-соревнования "Хакатон PROD", проводимом в одном из учебных заведений на улице Гашека, стало известно вечером 23 ноября. Организаторы сразу вызвали экстренные службы.

В результате несколько человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, а остальные участники соревнований самостоятельно обратились за помощью врачей. Следователи начали проверку по статье об оказании небезопасных услуг.

В свою очередь, столичное управление Роспотребнадзора вместе со специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" начало эпидемиологическое расследование. В частности, эксперты выезжали на место, где проводились соревнования, а также на предприятие общественного питания.

Специалисты взяли пробы продукции, сырья и смывов, а также клинического материала от заболевших и контактных сотрудников, которые работали на предприятии и раздаче блюд. Все образцы были направлены на исследование, после которого будет определен источник инфекции.

Отравившиеся рассказали, что ели продукцию ООО "Социальный комфорт", которую раздавали в формате ланч-боксов во время турнира. На данный момент зафиксировано 17 случаев отравления. Столичное управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле.

