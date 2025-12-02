Авария произошла на МКАД в районе развязки с Каширским шоссе

На Московской кольцевой автодороге в районе развязки с Каширским шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Две легковые машины, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись, в результате чего один из автомобилей перевернулся.

На месте аварии работают оперативные службы. Движение в этом районе затруднено. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал, однако обстоятельства происшествия устанавливаются.

