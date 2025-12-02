Россияне оказались заблокированы на Шри-Ланке из-за мощных наводнений и оползней. Многие не смогли добраться до отелей в Тангалле, а некоторым туристам не удалось уехать домой, несмотря на окончание отпуска.

В регионе начались массовые перебои со светом и связью. Всего жертвами стихии стали сотни местных жителей, свыше миллиона человек пострадали.

