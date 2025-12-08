Смертельная авария произошла на Киевском шоссе

На 26-м километре Киевского шоссе произошла массовая авария со смертельным исходом. Автомобиль Chery врезался в Nissan и Hyundai, которые остановились после мелкого ДТП. Один из водителей погиб на месте. Еще одного пострадавшего в срочном порядке доставили в больницу.

В настоящее время движение на месте аварии сильно затруднено. На месте работают следователи и оперативные службы. Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда данного участка трассы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.