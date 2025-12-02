"Московский патруль": в Жуковском задержан пособник мошенников, обманувших пенсионерку

В подмосковном Жуковском полицейские задержали вероятного пособника мошенников, которые убедили пенсионерку отдать свои сбережения якобы за переустановку домофона.

Следователи установили, что 64-летней женщине позвонили с незнакомого номера и представились сотрудниками службы по замене домофонов. Пострадавшая перечислила аферистам более 3 миллионов рублей. Злоумышленники также уговорили ее продать личный автомобиль.

Подробнее – в программе "Московский патруль".