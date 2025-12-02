Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Жуковском задержан пособник мошенников, обманувших пенсионерку

"Московский патруль": в Жуковском задержан пособник мошенников, обманувших пенсионерку

"Московский патруль": десятки москвичей остались без загородных домов

"Московский патруль": мужчина в Москве украл из магазина коробку коньяка

"Московский патруль": сотрудники ФТС России раскрыли преступную схему с утильсбором

Женщина бросила 51-килограммовый люк на автомобиль в Балашихе

В Балашихе женщина бросила канализационный люк на припаркованный автомобиль

Момент массового ДТП на Варшавском шоссе попал на видео

Авария произошла на МКАД в районе развязки с Каширским шоссе

Авария на проспекте Багратион привела к перекрытию движения

Новости регионов: в Приамурье полицейские пресекли деятельность банды "черных копателей"

В подмосковном Жуковском полицейские задержали вероятного пособника мошенников, которые убедили пенсионерку отдать свои сбережения якобы за переустановку домофона.

Следователи установили, что 64-летней женщине позвонили с незнакомого номера и представились сотрудниками службы по замене домофонов. Пострадавшая перечислила аферистам более 3 миллионов рублей. Злоумышленники также уговорили ее продать личный автомобиль.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика