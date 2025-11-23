Форма поиска по сайту

23 ноября, 08:45

Новости регионов: в Новосибирске спасли мальчика, который провалился под лед

Число пострадавших от наводнений во Вьетнаме достигло 55 человек

Новости мира: стычки полиции и участников антимигрантских акций прошли в Йоханнесбурге

Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

ДТП с участием большегруза произошло на 43-м километре МКАД

Массовое ДТП произошло на 19-м километре МКАД

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 ноября

Сотрудники полиции задержали поджигателя автомобилей в Марьине

Восемь машин пострадали из-за поджога мусорных баков в Москве

В Коммунарке снова заметили догхантеров

В Сети появились кадры спасения мальчика, который провалился под лед в Новосибирске. Их снял местный житель с балкона своей квартиры. Случайные прохожие, услышав крики о помощи, нашли трос и аккуратно вытащили ребенка. Изначально он был с другом. Второго мальчика спасти не удалось, тело спустя время обнаружили водолазы.

На Камчатке стартовал сезон ловли корюшки. В Усть-Камчатском районе озеро Нерпичье стало центром притяжения для сотен рыбаков. Несмотря на морозы, они вышли за рыбой. Рыбалка продлится до самой весны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

