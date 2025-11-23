Новости регионов: в Новосибирске спасли мальчика, который провалился под лед

В Сети появились кадры спасения мальчика, который провалился под лед в Новосибирске. Их снял местный житель с балкона своей квартиры. Случайные прохожие, услышав крики о помощи, нашли трос и аккуратно вытащили ребенка. Изначально он был с другом. Второго мальчика спасти не удалось, тело спустя время обнаружили водолазы.

На Камчатке стартовал сезон ловли корюшки. В Усть-Камчатском районе озеро Нерпичье стало центром притяжения для сотен рыбаков. Несмотря на морозы, они вышли за рыбой. Рыбалка продлится до самой весны.

